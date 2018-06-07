重要通告 港股直擊

昊天國際建設(01341)預計，截至今年3月底止，全年將錄得輕微虧損，2017年同期則錄得盈利30萬元。

該公司指出，虧損主要由於機械及備用零件銷售收入下跌，以及物業、廠房和設備減值所致。