重要通告 港股直擊

信星鞋業(01170)公布，預期截至3月底止全年股東應佔溢利不少於2.5億元，較去年盈利1.33億元大幅增加。

盈利增加主要是出售順星製鞋(中山)錄得非經常性溢利，及過往年度的所得稅超額撥備所致。