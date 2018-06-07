今日 16:40
重要通告
港股直擊
廸生創建(00113)公布，截至3月底止年度盈利1.52億元，按年增長89.38%，每股盈利39.2仙，派末期息23仙。
期內，收入36.36億元，按年上升15.61%。
菜鳥奪機場物流中心 擲120億
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狗肉節在即 桂變種犬流感或噬人
【信報月刊】吳家瑋：中國產學研「走樣」
明年新興市場爆金融危機升溫
呂梓毅
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【信報月刊】鬥地主起公屋 誤傷中產
Hong Kong’s disillusioned young people: A ticking time bomb
Michael Chugani｜ EJ Insight
城大生創行李寄存共享空間 50商店加盟 釋閒置舖面出租
StartupBeat
車位呎價貴過豪宅
陸庭龍
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環時:美國對華為防範排斥極不公正
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港鐵:分判商泛迅工人剪短鋼筋
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【盤房來料】世界盃有機炒埋波鞋股
即巿股評 ｜ 今日 13:08
恒指升至31500 平保除息升逾2%
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開市焦點:港股挑戰上月高位 留意成交動能
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【國際早班車】菜鳥領投合資120億港機場建物流中心
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吉利夥騰訊拓內地鐵路增值服務
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