香港財經 港股直擊 重要通告

領展(00823)公布，截至3月底止全年業績，香港物業組合收益總額增加5.28%至91.39億元，包括零售物業租金收入升5.34%至66.91億元、停車場租金收入升5.46%至20.46億元，以及其他物業相關收益增3.34%至4.02億元。

截至3月底，物業組合的租用率維持97%高水平。

年內，完成策略性評估並出售17項物業，總代價230億元。期內，完成收購位於廣州的西城都薈廣場，代價40.65億元人民幣。至於位於旺角的彌敦道700號大樓部分已於去年底開業，大樓約70%的面積已租出或接近完成協議階段。

集團表示，與南豐發展於九龍東海濱道77號的合營發展項目海濱匯將於2019年初完工，而摩根大通已落實租用約32%的辦公室面積。

截至3月底止，集團債務總額按年下跌6.07%至263億元，負債比率由去年同期的15.6%減少至11.9%。備用流動資金上升1.12倍至227億元，當中包括現金及存款117億元，及未提取但已承諾的融資額110億元。

領展表示，金融市場普遍預期美國今年底前至少再加息兩次。倘若港元銀行市場流動性開始下降，港元利率或會比美元利率增長得更快。然而，領展已充分準備應對潛在的挑戰。