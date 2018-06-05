重要通告 港股直擊

佳源國際控股(02768)公布，以代價6.94億元，向主席、非執行董事及最終控股股東沈天晴，購入3個上海項目。

代價中，約2.77億元將發行1956.64萬股代價股份支付，佔經擴大後股本約0.79%，每股發行價14.18元，較今日收市價14.7元，折讓約3.54%；餘款4.16億元則以現金結付。

完成後，該公司持有上海項目90%的股權，3個項目分別為上海‧滙景華庭、上海‧奉成名都及佳源夢想廣場。同時，沈天晴及其聯繫人持股亦由55.06%增至55.41%。