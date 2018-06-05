中國旺旺(00151)公布，截至3月底止12個月股東應佔利潤31.16億元(人民幣‧下同)，按年下跌6.62%。每股基本盈利24.93分。
旺旺派發末期息0.9美仙，連同特別息1.25美仙，共派2.15美仙。
期內，收益202.75億元，按年增長6.61%，其中米果類收益56.53億元，按年增長8.37%；乳品及飲料類收益增長7.11%至96.15億元；休閒食品類收益49.62億元，增長4.01%。
全年毛利率43.1%，按年下跌4.1個百分點，因受部分原材料及包材價格上漲影響。
中國旺旺(00151)公布，截至3月底止12個月股東應佔利潤31.16億元(人民幣‧下同)，按年下跌6.62%。每股基本盈利24.93分。
旺旺派發末期息0.9美仙，連同特別息1.25美仙，共派2.15美仙。
期內，收益202.75億元，按年增長6.61%，其中米果類收益56.53億元，按年增長8.37%；乳品及飲料類收益增長7.11%至96.15億元；休閒食品類收益49.62億元，增長4.01%。
全年毛利率43.1%，按年下跌4.1個百分點，因受部分原材料及包材價格上漲影響。
|下一篇：
|台漢光演習 模擬共軍突擊淡水河遭殲滅
|上一篇：
|澳航修改網頁台灣標示 澳外長表關注