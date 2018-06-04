重要通告 港股直擊

金斯瑞生物科技(01548)公布，以先舊後新方式配股，根據銷售文件指出，將配售最多合共7500萬股，集資19.88億至20.74億元。

每股認購價26.5元至27.65元，較該股今日收市價28.8元，折讓4%至7.99%。

該公司發布的公告指出，擬將所得款項淨額用作於中國、美國及歐洲建立CAR-T研發及生產設施；為人才計劃及CAR-T治療建立全球團隊，包括監管、研發、生產及商業化團隊。

此外，亦用作建立質粒及生物製劑產品生產質量管理規範的生產設施，以及一般營運資金用途。