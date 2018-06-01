重要通告 港股直擊

金榜集團(00172)預料，截至今年3月底止，全年虧損將大幅減少；上一年度虧損14.23億元。

該公司表示，全年虧損減少，主要因為分佔合營公司虧損減少、合營公司的權益之減值減少，以及給予客戶貸款的減值虧損增加。