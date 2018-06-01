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今日 07:45 重要通告 港股直擊

江西銅業向母企售固定資產 收益料4457萬人幣

江西銅業(00358)宣布，向持有集團40.53%的江銅集團出售貴溪冶煉廠、德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦及東鄉銅礦的有關社會功能的若干固定資產，轉讓價款定價基礎約1.89億元人民幣(約2.3億港元)。

自2017年7月31日的評估基準日至轉讓完成日期止期間，在目標資產的範圍有所縮減或出現減值的情況下，須相應調減轉讓價款。轉讓價款需於7月30日前支付。

集團估計，出售將實現除稅項及開支前轉讓收益約4456.71萬元人民幣。集團擬將轉讓所得款項淨額用於一般營運資金。

下載港交所通告原文

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