重要通告 港股直擊

中國綠島科技(02023)公布，建議發行本金額最多1.2億元票據，年利率9厘，到期日為2020年5月27日。

該公司稱，發行票據所得款項將用於一般營運資金、投資機遇，以及結清開支及行政費用。