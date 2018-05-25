今日 21:07
重要通告
港股直擊
星謙發展(00640)公布，截至3月底止，中期盈利1047.3萬元，按年下跌50.75%，每股盈利1.68仙，不派中期息。
期內，收益3.01億元，按年上升19.1%。
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