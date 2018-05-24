今日 19:32
重要通告
港股直擊
中國唐商(00674)公布，預期截至3月底止年度，股東應佔虧損將錄得大幅減少，去年同期虧損8985.54萬元。
該公司稱，虧損減少主要因為完成出售附屬公司帶來淨收益，以及行政開支減少所致。
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