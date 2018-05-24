重要通告 港股直擊

太興置業(00277)公布，預期截至今年3月底止全年業績將轉虧為盈，去年同期虧損2931.2萬元。

該公司指出，業績轉虧為盈，主要由於期內投資物業的公平值與前一年比較並無出現重大減值。