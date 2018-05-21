今日 19:12
重要通告
港股直擊
中國軟實力(00139)公布，已透過旗下全資附屬購入2000萬股民銀資本(01141)，涉及代價約993.1萬元。
交易完成後，該公司持有民銀資本的權益，增至約8.42%。
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