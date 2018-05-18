今日 21:15
重要通告
港股直擊
眾安在綫(06060)公布，按照中國企業會計準則，今年首4個月原保險保費收入總額約30.54億元(人民幣‧下同)。
該公司首3個月原保險保費收入為22.18億元，以此計算，4月原保險保費收入為8.36億元。
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