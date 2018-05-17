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麗珠醫藥(01513)公布，藥物「Shenqi Fuzheng Injection(參芪扶正注射液)」的臨床研究申請，獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，同意其在美國進行臨床研究。

參芪扶正注射液是由該集團利民製藥廠研究開發的二類中藥新藥，1999年11月，參芪扶正注射液獲得國家食品藥品監督管理局生產批文，功能主治為益氣扶正；用於肺脾氣虛引起的神疲乏力，少氣懶言，自汗眩暈；肺癌、胃癌見上述證候者的輔助治療。

該公司稱，該注射液的獲批，不會對近期經營業績產生重大影響。