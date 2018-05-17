今日 08:26
重要通告
港股直擊
西證國際證券(00812)公布，發行7.8億元、於2019年到期，按6厘計息債券，所得款項淨額用作再融資現有海外債務及補充營運資金。
集團將尋求債券於港交所上市。
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