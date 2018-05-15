今日 16:49
重要通告
港股直擊
四川成渝高速公路(00107)公布，旗下高速公路4月的通行費收入合共約2.88億元(人民幣‧下同)，按年增長2.68%。
其中，成渝高速上月通行費收入6613.98萬元，按年下跌9.04%。
貿戰降溫 恒指彈419抗五窮咒
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林艷虹
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伊馬仕
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今明市況關鍵 聚焦31151點
陳檬
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Investors should do their homework on dual-class share firms
Francis Fong｜ EJ Insight
二手拍賣App再吸6.6億 Carousell逾1.4億商品上架
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【科技股】長線續值博
陳慧雅
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財富管理
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MSCI中國指數納302隻股份 包括中興A股
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