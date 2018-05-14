今日 23:02
重要通告
港股直擊
南戈壁(01878)公布，截至3月底止，首季淨虧損346萬元(美元‧下同)，每股虧損1仙。
去年同期亦為淨虧損961.7萬元，每股虧損4仙。
期內，收益2322.3萬元，按年下跌8.04%。
A股維持分段入摩免擾亂CNH
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