億達中國(03639)公布，4月合約銷售金額約3.37億元(人民幣‧下同)，按年下跌42%；其中，權益合約銷售金額約2.37億元，跌47.33%。
上月銷售面積2.75萬平方米及權益銷售面積2.04萬平方米；銷售均價約每平方米1.23萬元及權益銷售均價約1.16萬元。
另外，今年首4個月合約銷售金額約8.91億元，按年減少48.56%；其中，權益合約銷售金額約5.6億元，跌57.99%。
首4個月銷售面積7.98萬平方米，權益銷售面積約5.21萬平方米。
億達中國(03639)公布，4月合約銷售金額約3.37億元(人民幣‧下同)，按年下跌42%；其中，權益合約銷售金額約2.37億元，跌47.33%。
上月銷售面積2.75萬平方米及權益銷售面積2.04萬平方米；銷售均價約每平方米1.23萬元及權益銷售均價約1.16萬元。
另外，今年首4個月合約銷售金額約8.91億元，按年減少48.56%；其中，權益合約銷售金額約5.6億元，跌57.99%。
首4個月銷售面積7.98萬平方米，權益銷售面積約5.21萬平方米。
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