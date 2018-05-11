今日 22:51
重要通告
港股直擊
同仁堂國藥(08138)公布，獲聯交所原則上批准股份轉主板上市。
股份於創業板買賣的最後日期將為5月28日，預計於主板買賣將於翌日(29日)開始，股份代號為03613。
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