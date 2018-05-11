今日 17:47
重要通告
港股直擊
依利安達(01151)公布，截至3月底止，首季盈利722.5萬元(美元‧下同)，按年下跌18.91%，每股盈利3.87仙。
期內，營業額1.32億元，按年增13.46%。
李嘉誠榮休 續增持長和系
今日信報
大馬變天 「人民海嘯」實現政黨輪替
會考8分 化學肥佬 港大生物教授梁美儀…
譚淑美
｜
今日信報
恒指四連升 彈力嫌不足
恒昇
｜
今日信報
大市乾彈 短炒為上
陸文
｜
今日信報
香港製造故事界Netflix
StartupBeat
What triggered Argentina’s economic crisis?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【黃金】避險需求不敵美滙強勢
馮時裕
｜
財富管理
中興發內部電郵:未來兩周屬關鍵
中國財經 ｜ 今日 11:55
富豪汽車傳最快今秋香港瑞典上市
香港財經 ｜ 今日 09:37
開市焦點:挑戰31094阻力 騰訊料續領軍
港股直擊 ｜ 今日 08:44
友邦創新高 港股飆逾450點
港股直擊 ｜ 今日 10:37
股東冀東亞百周年派特息 李國寶:會考慮
港股直擊 ｜ 今日 12:33
【短片】岑智勇:五窮月將反高潮 惟月尾或見沽壓
港股直擊 ｜ 今日 12:31
滙控2.78億回購股份
重要通告 ｜ 今日 08:35
人保附屬獲准發120億人幣債券
重要通告 ｜ 今日 08:10
【輪證贏家】恒指牛再追升
即巿股評 ｜ 今日 10:57
百勤油服發3000萬元換股債
重要通告 ｜ 今日 08:41
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞