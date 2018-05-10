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今日 21:43 重要通告 港股直擊

天喔主席助內地部門調查 明復牌

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天喔國際(01219)公布，持有公司約64.62%權益的董事會主席兼行政總裁林建華，自上周三(2日)起缺勤，自此無法直接聯繫或接觸。

該公司指，據林建華家屬提供資料，林建華目前正協助內地有關部門進行調查；不過，公司表示業務營運維持正常，未受內地任何部門調查。

近日有報道指，林建華的協助調查，涉及公司最大經銷商南浦食品(集團)。該公司已應中國有關部門要求，提供南浦若干財務資料。

天喔國際股份自上周五(4日)起停牌，並已申請明日(11日)恢復買賣。

下載港交所通告原文
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