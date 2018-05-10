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今日 08:39 重要通告 港股直擊

千百度15億購英百貨商店集團51%

千百度國際(01028)以約15.01億元收購英國及愛爾蘭百貨商店集團House of Fraser Group Limited的51%權益。

集團宣布，向南京新街口(600682.SH)全資附屬Cenbest(Hong Kong)Company Limited，購入House of Fraser Group Limited的34%股權，代價6.12億元人民幣(約7.54億港元)；同時按每股13.3943英鎊之作價認購House of Fraser Group Limited共522.55萬股新股，代價6999.23萬英鎊(約7.47億港元)。

完成後，集團持有House of Fraser Group Limited的51%股本權益。集團預期代價將由內部資源結合可能配售新股份的所得款項予以撥資。

南京新街口分別由三胞及其一致行動人士擁約33.1%，三胞由集團主席兼控股股東陳奕熙之內兄袁亞非擁有97.5%。

House of Fraser Group Limited要以「House of Fraser」品牌名稱透過遍佈英國及愛爾蘭的主要高人流量購物中心及商業區的超過50間店舖、中國的兩間店舖以及阿拉伯聯合酋長國的一間特許經營店進行買賣，亦經營一個互補的網上店舖。

收購事項將為上述百貨商店業務與集團現有鞋履業務及玩具零售業務帶來協同效益。

集團股份今早復牌。

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