港股直擊 香港財經 重要通告

香港交易所(00388)公布，截至3月底止首季股東應佔溢利25.62億元，按年增49.3%，創季度紀錄新高。每股盈利2.07元。

期內，收入及其他收益41.5億元，按年增36.15%，同創季度新高，主要由於現貨市場成交及衍生產品市場成交量增加，帶動交易及結算費大幅上升，以及新上市證券數目增加，使港交所上市費上升所致。

今年首季，港交所EBITDA為32.15億元，按年增45.15%；EBITDA利潤率為77%，按年升4%。

分部業務方面，首季現貨分部收入11.3億元，按年增53.12%；EBITDA為9.99億元，按年增67.34%。股本證券及金融衍生產品分部收入9.43億元，按年增90.51%；EBITDA為8.02億元，按年飆1.09倍。商品分部收入3.44億元，按年跌6.78%；EBITDA為1.74億元，按年跌31.76%。結算業務收入14.87億元，按年增37.05%；EBITDA為12.93億元，按年增43.99%。

港交所表示，儘管踏入2月份各主要市場都見顯著調整，加上美國挑起貿易戰的風險升温，2018年第一季市場動力繼續保持強勢。首季交投、股票市場表現及市值均錄得歷史性的水平。首季平均每日成交金額1461億元，按年增加97%，是僅次於2015年第二季的第二高。

期內，交投相較2017年第一季及第四季的增幅，勝過全球大部分交易所。2018年1月29日恒生指數一度高見33484點的歷史新高。市場總值亦於今年1月26日創37.716萬億元的歷史新高。

滬深港通的總收入及其他收益1.72億元，按年升1.29倍，當中1.16億元源自交易及結算活動。

此外，港交所繼續致力吸納高質素的發行人來港上市，尤其是「新經濟」及生物科技公司。由於生物科技行業屬專業界別，港交所已召集多位來自生物科技業的資深人士，成立生物科技諮詢小組，以協助審閱根據新規則提交的生物科技公司上市申請。