重要通告 港股直擊

金誠控股(01462)公布，就收䐟控股股東兼主席韋杰持有的一家資產管理公司全部股權，訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。

是次擬收購的公司主要從事理財及資產管理、基金銷售及銷售金融產品業務。