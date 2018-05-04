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滙豐控股(00005)宣布，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤47.55億美元，按年跌4.15%。
首季經調整除稅前利潤60.33億美元，按年2.85%。
滙控首季炒房業務盈利倒退
港股直擊 ｜ 今日 12:58
滙控首季亞洲區稅前利潤增8.5%
重要通告 ｜ 今日 12:47
滙控首季稅前盈利跌4% 擬回購20億美元股份
港股直擊 ｜ 今日 12:36
滙控短期內展開最多20億美元股份回購
港股直擊 ｜ 今日 12:11
小米雷軍持股握逾半投票權
今日信報
息魔嚇散地產股 夜期失守三萬關
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中美博弈硬姿態 短期市況難安泰
陸文
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【信報月刊】香港一成父幹買起兩年供應
港產App國際響名堂 人流管理程式奪WSA大獎
StartupBeat
The spirit of Peking University is under enormous threat
Chung Man｜ EJ Insight
中國經濟「大重組」
蘇達輝(Philip Saunders)
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國際財經 ｜ 今日 05:49
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港股直擊 ｜ 今日 09:26
友邦首季新業務價值增26% 創新高
重要通告 ｜ 今日 07:43
龐巴迪49億售多倫多地皮 買家非長實
國際財經 ｜ 今日 01:45
開市焦點:關注友邦滙控 平安好醫生登場
港股直擊 ｜ 今日 08:46
期指夜市收報29938點 低水375
香港財經 ｜ 今日 01:53
【國際早班車】ADR指數較恒指香港收市低6點
國際財經 ｜ 今日 06:56
特朗普:期待短期內與習近平見面
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道指曾急插393點 現V彈倒升8點
國際財經 ｜ 今日 02:26
【EJFQ信析】息魔推升美元 新興市添震盪
即巿股評 ｜ 今日 07:00
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