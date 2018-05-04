重要通告 港股直擊

友邦保險(01299)公布截至3月底止首季，新業務價值10.21億美元，創季度新高，按實質滙率計算增長26%，按固定滙率增長20%。集團指，各個地區市場分部按年均錄得增長。

期內，新業務價值利潤率升至59.7%，按實質滙率計算為增長10.5個百分點，按固定滙率計算增長9.8個百分點。主要是由產品組合及地區業務組合所帶動。

香港新業務價值有增長，產品組合盈利能力提升足以抵銷零售獨立財務顧問渠道年化新費減少的影響；中國業務再成為集團增長最迅速的業務，新業務價值在活躍代理人數增加及生產力提升帶動下繼續增長，而數碼平台的支援提高效率及效能。

新加坡及馬來西亞的新業務價值錄得非常強勁的增長；泰國錄得新業務價值正數增長；其他市場亦有雙位數字的新業務價值增長，其中印尼、南韓、菲律賓及越南表現強勁。

首季，年化新保費按實質滙率計算增長4%至16.96億美元，按固定滙率則增長1%，這是由於香港銷售額減少的影響被所有其他地區市場的雙位增長所抵銷。期內，總加權保費收入為72.19億美元，按實質滙率計算增長19%，按固定滙率則升14%。

友邦表示，儘管全球政治不明朗導致資本市場反覆波動，但亞洲政策制定者在貨幣及財政方面維持高度靈活性，令本地投資來源得以持續。社會保險保障水平偏低以及收入增加，在集團所有市場產生強勁的保障和儲蓄產品需求，繼續對其持續增長及可持續股東價值的能力充滿信心。