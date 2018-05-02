重要通告 港股直擊

合和公路基建(00737)公布，深圳投控提出的收購要約於今日下午4時截止，合共接獲7.54億股要約股份有效接納，相當於已發行股本24.48%，令深圳投控及一致行動人士持股約28.1億股，相當於已發行股本約91.18%。

該公司表示，由於要約截止後公眾持股量不足25%，未能符合上市規則有關規定，將向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守有關規定。深圳投控的董事及新董事將採取適當步驟，確保盡快令股份有足夠公眾持股量。

由於公眾持股量降至15%以下，該股明日起暫停買賣。