重要通告 港股直擊

中國物流資產(01589)宣布，向京東配售約3.21億股，每股作價2.8元，集資約8.99億元。

每股作價2.8元，較周五收市價2.65元，溢價5.66%；配售股份佔擴大後已發行股本約9.9%。

該公司表示，京東及其聯屬人士目前是集團所經營物流設施的主要租戶之一，京東的投資會讓公司得以達成以下協同效益，包括方便選址及建立網絡；確保高出租率；及改善資產負債比率及流動資金。

該公司稱，集資所得其中8億元用於發展額外物流園項目；9850萬用作營運資金及其他一 般公司用途。