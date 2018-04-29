今日 19:20
重要通告
港股直擊
甘肅銀行(02139)宣布，按中國會計準則編製，截至3月底止首季淨利潤9.41億元(人民幣‧下同)。
截至3月底，該行資本充足率13.52%，核心一級資本充足率10.87%，一級資本充足率10.87%。
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