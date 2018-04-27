今日 17:29
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港股直擊
兗州煤業(01171)公布，按中國會計準則，截至3月底止首季22.28億元(人民幣‧下同)，按年增25.49%，每股盈利45.35分。
期內，收入323.34億元，按年跌18.79%。
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