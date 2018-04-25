重要通告 港股直擊

達利國際(00608)公布，附屬達利中國遭中國海關認定犯走私罪的案件，該公司收到紹興中院就上述再重審出具的判決書。

判決書指，達利中國犯走私普通貨物、物品罪，判處罰金2800萬元(人民幣‧下同)，罰金限自判決生效之日起十日内繳納；扣押在浙江省紹興市海關的3000萬元，其中2711.48萬元由海關部門沒收並抵扣稅款，其餘金額抵扣罰金。

不過，若達利中國於收到判決的第二日起十日内提出上訴，判決將不會生效。該公司與達利中國並不接受判決的理據，正考慮就判決提出上訴。

該股明日復牌。