今日 20:52
重要通告
港股直擊
金隅集團(02009)公布，截至3月底止首季虧損2.13億元(人民幣‧下同)，每股虧損2分；去年同期盈利4.41億元。
期內，營業收入99.39億元，按年下跌12.34%。
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