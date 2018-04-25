重要通告 港股直擊

萬科企業(02202)公布，截至今年3月底止首季淨利潤8.95億元，按年增28.68%。

期內，營業總收入308.26億元，按年增65.83%。

截至3月底，集團規劃中項目總建築面積約6223.1萬平方米，按萬科權益計算的規劃建築面積約3790.7萬平方米；在建項目總建築面積約7805.1萬平方米，按權益計算的建築面積約5010.3萬平方米。

此外，集團還參與了一批舊城改造項目，權益計算的建築面積約278.1萬平方米。項目資源可滿足未來持續發展需求。