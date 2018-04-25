重要通告 港股直擊

豐盛控股(00607)與大股東季昌群今年1月，各自與一名獨立第三方，就涉及中國傳動(00658)50%以上但不超過75%已發行股份，可能作出的現金要約訂立諒解備忘錄。

豐盛今日公布，該公司及潛在要約人訂立誠意金協議，潛在要約人須自誠意金協議日期起計30日內，向豐盛提供一筆現金或現金等值物10億元人民幣作為可予退還誠意金。

另外，季昌群與潛在要約人就原諒解備忘錄訂立補充協議，誠意金協議及補充協議，已將原諒解備忘錄期限延長至9月30日。

豐盛控股、中國傳動明日復牌。