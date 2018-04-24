今日 18:07
重要通告
港股直擊
大唐發電(00991)公布，今年首季盈利5.41億元(人民幣‧下同)，按年下跌14.19%，每股盈利4.07分。
期內，營業收入173.45億元，按年上升13.62%。
平安好醫生孖展捱3厘貴息
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香港寬頻認兩疏忽 無加密未離線
法國總領事：居港法國人少惹麻煩
譚淑美
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習廣思
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教波千里 終須一別
咖哩略
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王良享
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叫結束一黨專政後果 林鄭:一切依法辦事
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中芯向股東發優先股等籌51.6億
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開市焦點:入市意欲弱 關注鋁業股
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