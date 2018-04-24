今日 08:54
重要通告
港股直擊
北京汽車(01958)公布，截至3月底首季淨利潤按年增長17.51%至15.95億元(人民幣．下同)。
期內，營業總收入按年增長9.3%至398.06億元。
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法國總領事：居港法國人少惹麻煩
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教波千里 終須一別
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