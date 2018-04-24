嘉里物流(00636)為旗下泰國快遞服務業務引入戰略夥伴。
嘉里物流宣布，持有Kerry Express (Thailand) Limited 80%權益的集團附屬KLN Logistics (Thailand) Limited，連同兩名合共持有該業務20%的股東，向VGI Global Media Public Company Limited，合共出售Kerry Express (Thailand) Limited的23%股本權益，代價合共59億泰銖(約14.75億港元)。
其中，KLN Logistics (Thailand) Limited出售該業務17%，代價43.61億泰銖(約10.9億港元)，所得款項將改善集團財務狀況，並將用作額外營運資金。
Kerry Express (Thailand) Limited主要業務為在泰國進行國內快遞服務。VGI Global Media Public Company Limited為泰國上市公司，為最大戶外媒體公司，並於曼谷之公共交通網絡、優質寫字樓及公寓擁有獨家配送網絡，是Bangkok Mass Transit System Public Company Limited的附屬。
集團認為，上述交易為引入強大戰略夥伴的戰略舉措，透過將Kerry Express (Thailand) Limited轉型成泰國的獨特快遞模式以提升其競爭力。