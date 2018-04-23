重要通告 港股直擊

歐舒丹(00973)公布，截至今年3月底止財政年度，全年銷售淨額13.19億元(歐羅‧下同)，按年減少0.29%，主要由於不利的外滙滙率所致。按固定滙率計算，按年增長4.6%。

以當地貨幣計算，中國繼續以20.5%的增長領先，並錄得15.1%的強勁同店銷售增長；巴西增長11.3%，其同店增長為4.5%。美國銷售轉為正數，主要由於LimeLife的貢獻以及零售於2018年財年最後一季顯著回升；香港按固定滙率計算增長8.3%，由區內旅遊零售業務及零售銷售進一步改善所帶動。

期內，直銷銷售額佔銷售淨額74.9%，達9.88億元，按報告滙率計算，按年下降0.5%。按固定滙率計算，增長4.8%。此增長主要受惠於正數同店銷售增長及不可比較店舖以及其他銷售，包括去年和今年新開設的店舖及經翻新的店舖、網上商城及水療業務。

網絡直銷渠道方面，包括自營電子商務及網上商城的銷售額，按固定滙率計算，增長19.2%，達直銷銷售總額的13.7%。

此外，2018年財政年度的同店銷售增長進一步改善至1.7%，主要由中國帶動，以及由香港、法國、英國、美國、俄羅斯及其他國家的同店銷售回穩所致。

另外，該集團維持選擇性地淨開設店舖41間，翻新153間店舖；2017年度淨開設店舖51間及翻新104間店舖。