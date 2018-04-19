今日 16:48
重要通告
港股直擊
山東新華製藥股份(00719)公布，今年首季盈利6759.36萬元(人民幣‧下同)，按年增長31.12%，每股盈利14分。
期內，營業收入14.17億元，按年上升9.42%。
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