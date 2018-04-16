神威藥業(02877)公布，旗下附屬於雲南省楚雄州的現代中藥產業園，及其中藥配方顆粒科研試點生產設施，正式開展建設。
該中藥產業園建築面積約2.6萬平方米，主要用於建設中藥配方顆粒科研試點生產設施、現代中藥製劑研發及產業化項目，以及附屬公司雲南神威施普瑞藥業的新廠址。
中藥配方顆粒科研試點生產設施建設，預計將於今年第四季內完成並投入使用。
該公司指出，產業園建成後將能每年提取2000噸中藥材，每年生產中藥配方顆粒5億粒、丹燈通腦膠囊1億粒，以及螺旋藻膠囊億粒等。
神威藥業(02877)公布，旗下附屬於雲南省楚雄州的現代中藥產業園，及其中藥配方顆粒科研試點生產設施，正式開展建設。
該中藥產業園建築面積約2.6萬平方米，主要用於建設中藥配方顆粒科研試點生產設施、現代中藥製劑研發及產業化項目，以及附屬公司雲南神威施普瑞藥業的新廠址。
中藥配方顆粒科研試點生產設施建設，預計將於今年第四季內完成並投入使用。
該公司指出，產業園建成後將能每年提取2000噸中藥材，每年生產中藥配方顆粒5億粒、丹燈通腦膠囊1億粒，以及螺旋藻膠囊億粒等。
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