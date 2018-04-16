重要通告 港股直擊

金利來集團(00533)宣布，現年84歲的創辦人曾憲梓，因健康原因退任主席及辭任執行董事職務，今日起生效。

曾憲梓的兒子、集團副主席曾智明調任主席，變動後，曾智明為執行主席及行政總裁。