今日 08:46
重要通告
港股直擊
建業地產(00832)宣布，建議發行美元計值優先票據，所得款項淨額償還其現有債項。
集團表示，將向新加坡交易所申請批准票據於新加坡交易所上市及報價。
任志剛：有空間理順港美息差
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彭斯晤杜魯多 NAFTA談判或數周內達協議
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