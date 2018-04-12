今日 18:38
重要通告
港股直擊
中國建材(03323)公布，預期截至3月底止首季，股東應佔利潤將按年大幅增加，去年同期盈利1.89億元人民幣。
公司指，預期盈利增加主要是產品水泥的價格上漲所致。
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