重要通告 港股直擊

九興控股(01836)公布，今年首季未經審核總收入約2.946億元(美元‧下同)，按年減少4.04%。

期內，製造業務收入2.87億元，按年升0.6%；品牌推廣業務收入520萬元，升10.64%。

另外，該公司鞋履產品客戶之一Nine West在本月6日向美國提交破產保護。目前Nine Westt所結欠的尚未償還應收貿易賬款約1070萬元，該公司現正就收回該筆款項及有關向Nine West持續供應產品的保護尋求法律意見，但董事認為將不會對集團的業績及業務經營產生重大不利影響。