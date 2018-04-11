重要通告 港股直擊

中國數碼信息(00250)公布，自5月3日起，股份每手買賣單位將由1萬股更改為5萬股。

公司已委任實德證券，於5月3日至5月24日期間，為擬補足或出售所持碎股之股東提供對盤服務。