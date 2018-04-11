今日 16:44
重要通告
港股直擊
保利置業集團(00119)公布，今年首季合約銷售額約97億元人民幣，按年跌3%。
期內，合約銷售面積約63.2萬平方米，按年跌11.73%。
華貿易釋善意 港股振奮彈499
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習近平宣布四項舉措擴大開放
一切由追夢開始
卡夫卡
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分析保險股淺談
伊馬仕
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全球貿易爭端不乏尋寶機遇
恒昇
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螞蟻金服傳再融資780億 估值1.17萬億 全球最大獨角獸
StartupBeat
Why China is cracking down on popular news apps
SC Yeung｜ EJ Insight
中美貿易戰非零和遊戲
姚遠
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5月起中港互聯互通每日額度擴大至4倍
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道指曾飆532 收市漲428 fb彈4.5%
國際財經 ｜ 今日 05:26
紐約時報:FBI搜查特朗普「情婦」資料
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林鄭月娥:戴耀廷言論不涉言論學術自由
時事脈搏 ｜ 今日 11:32
投資者讚朱克伯格表現 fb錄近2年最大升幅
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開市焦點:短期阻力31000 三桶油ADR強
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又一居3房連花園1495萬成交
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【EJFQ信析】盈利不寄厚望 美股反易炒上
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中午再升231點 港交所受捧 服裝股突圍
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恒指倒跌後回勇升過百點 藥股兩極
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