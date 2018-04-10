重要通告 港股直擊

中國金茂(00817)公布，今年首3個月，累計取得簽約及成交銷售金額共計386.66億元(人民幣‧下同)。

截至3月底，集團已錄得已認購未簽約物業銷售金額共計12.71億元，按年跌51.94%。