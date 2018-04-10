重要通告 港股直擊

中駿置業(01966)建議發行優先票據，定價將透過聯席牽頭經辦人進行的入標定價程序釐定。

集團表示，所得款項淨額，為若干現有債務進行再融資，及用作營運資金。

集團將尋求票據在港交所上市。